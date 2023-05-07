Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyetleri sonucu teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Görevinin başında olan Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet USB harici bellek, 4 adet hafıza kartı ve 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirildi.