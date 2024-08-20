Pençe-Kilit operasyonu şehidi Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti Tanzanya'da yerine getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti yerine getirildi. Tanzanya, Pemba Adası’nda açılan su kuyusu ile kahraman Horoz’un ismi Afrika’da da yaşayacak.

15 Temmuz Derneği, 2 ay önce Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirerek, Tanzanya’da bir su kuyusu açtı. Mehmet Ali Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda bir Afrika ülkesinde su kuyusu açılmasını istemişti. Dernek, bu anlamlı vasiyeti yerine getirerek, Tanzanya Zanzibar Pemba Adası’nda suya erişimi olmayan Michungwani Köyü’ne hayat kaynağı oldu.

Şehidimiz Mehmet Ali Horoz yüreği büyük bir kahramandı

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Şehidimiz Mehmet Ali Horoz, yalnızca vatanı için değil, insanlık için de yüreği büyük bir kahramandı. Onun bu yüce gönüllü vasiyetini yerine getirmek bizim için bir onurdu. Tanzanya’da açtığımız bu su kuyusu, hem onun aziz hatırasını yaşatacak hem de ihtiyaç sahibi insanlara umut olacak. Bu vesileyle, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.