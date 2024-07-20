Pençe-Kilit şehidi Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralandıktan 2 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 4 Temmuz günü icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında patlayan EYP sonucu yaralanarak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 48 yaşındaki Yarbay Demirkan için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi. Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü. Demirkan’ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şehidin ailesi ve yakınları, kara, hava, deniz komutanları, emniyet müdürleri, polis ve askeri personeller katıldı.