Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor
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EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristler tarafından önceden döşenmiş ve yaklaşık 3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneğini tespit ederek imha etti" ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman