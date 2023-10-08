Pencerede ipe asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kırklareli’nde pencerede ipe asılı kalan güvercin, karşı apartman sakinlerinin fark etmesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan yüksek katlı bir binanın penceresinde bir güvercin ipe asılı kaldı. Güvercinin asılı kaldığı apartmanın karşısındaki binada oturan duyarlı bir vatandaş, karşı komşusuna seslenmesi üzerine evde kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine duyarlı vatandaş, çözümü itfaiyeye haber vermekte buldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pencereye itfaiye aracının merdivenini uzatarak güvercini asılı olduğu yerden kurtardı. Güvercinin ayağındaki ipler alınıp yarası olup olmadığına bakılırken, itfaiye ekipleri mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.