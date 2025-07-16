Pencereyi beğenmeyen müşteri iş yerini kurşunladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan pencereyi beğenmeyen müşteri, iş yerine gelerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 15. Metal Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi F.Ç. (40) tarafından yapılan pencereyi beğenmeyen M.A.Ö. (43) adlı müşteri, iş yerine gelerek F.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Ö., tabancayla iş yerine ateş etti. Kurşunlardan biri iş yerinin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.