Pendik Belediye Başkanı'ndan Yazıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde konuşma yaptığı esnada sözü kesilen ve aracına yöneldiği esnada arbede arasında kalan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Konuşması sırasında başlayan engellemeler Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’nın ayrılışı sırasında ise arbedeye dönüşmüştü. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"Sayın başkanımıza ve arkadaşlarına geçmiş olsun"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bu programlara katıldığımızda yaşanabilecekleri bugün maalesef görmüş olduk. Eski büyükşehir belediye başkanımıza ve Cumhurbaşkanımıza yapılan bir teşekküre bile tahammül edemeyen bir yönetim tarzının ülkeyi hangi noktaya götüreceği konusundaki endişelerimizin gerçek olduğunu gördük. Sayın başkanımıza ve arkadaşlarına geçmiş olsun” dedi.