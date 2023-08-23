Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Çanakkale'deki yangınla mücadele edecek

Pendik Belediyesi Çanakkale’deki orman yangıyla mücadeleye destek için bölgeye PEAK ekiplerini gönderdi.

Çanakkale’de geçtiğimiz gün başlayan orman yangınıyla mücadeleye Pendik Belediyesi ekipleri de katılıyor. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) bu sabah yola çıkarak Çanakkale’ye hareket etti. Ekipler, AFAD koordinasyonuyla yangınla mücadele edecek.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Pendik Belediyesi ekipleri bölgede orman yangınıyla mücadele eden “kara ordusu” içinde yer alıyor. Yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da yangın söndürme uçakları ve gece uçabilen helikopterle müdahale ediliyor.