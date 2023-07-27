Pendik Belediyesi, kardeş belediyelerden gelen öğrencileri Gençlik Kampı’nda ağırladı. Gençlerle bir araya gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’te yapılan gençlik yatırımları hakkında bilgilendirdi.

Pendik Belediyesi, 2010 yılından bu yana Kardeş Belediyeler arasında yer alan Macaristan Kispest Belediyesi ile her yıl düzenli olarak Öğrenci Değişim Programı’nı devam ettiriyordu. Bu yıl Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde toplu bir kaynaştırma ve değişim programı yapıldı. Program dahilinde kardeş şehirlerden Bulgaristan-Smolyan, Macaristan-Kispest, Filistin-Jenin ve Bulgaristan-Madan bölgelerinden gelen öğrenciler Pendik’te ağırlandı. Etkinliklerin ilk günlerinde değişim programıyla gelen öğrencilerle bir araya gelen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı konuşmada “İstedik ki kardeş şehirlerimizden öğrencilerimiz gelsin ve burada Pendik’i tanısınlar. İnsanların birlik ve barış içerisinde yaşaması dileğimizdir, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gençler” ifadelerinde bulundu.

Pendik’te dolu dolu bir hafta geçirdiler

Pendik Belediyesinin kardeş şehirleri olan Smolyan, Kispest, Jenin ve Madan’ın yanı sıra Türk öğrencilerden de oluşan 36 kişilik grup Gençlik Kampı’nda ağırlandı. Program dahilinde çeşitli spor aktiviteleri, doğa yürüyüşleri, sahilde bisiklet etkinliği, bowling turnuvası ve gençlik kampında aktiviteler yapıldı. Farklı şehirlerden gelen öğrenciler, Pendik’te gençler için yapılan yatırımları inceledi. Öğrenciler Engelsiz Yaşam Merkezi, Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Macar Parkı’nı gezdi. Bunun dışında Yarımada Gezisi (Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı), Boğaz Turu, Tuzla Temapark gibi geziler de gençlerin hem güzel vakit geçirmesi hem de İstanbul’u tanıması adına yapıldı.

Ateş başında kültür şöleni

Program içerisinde kardeş şehirlerin kültürlerini, şehirlerini, yiyeceklerini ve geleneksel oyunlarını öğrenebilmek adına belirlenen günlerde her şehre ait Kültür Gecesi düzenlendi. Smolyan, Kispest, Jenin ve Madan şehirlerinden gelen öğrenciler, Türk öğrencilerle Gençlik Kampı’nda kurulan ateş etrafında kültürleri hakkında sohbetler etti.