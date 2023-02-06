Pendik Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı Pendik Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Pendik Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı Pendik Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul’da sabah aralıklarla başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Ana arterler ve ara sokaklar dahil olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok ilçe belediyesi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü. Pendik Belediyesinin Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde kar küreme araçları ile yaptığı çalışma kameralara yansıdı.