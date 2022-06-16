Pendik'e şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu. Şehadet haberi Kemik'in Pendik'teki aile evine iletilmesi üzerine cenaze evine gelen aile yakınları ve komşuları şehit uzman çavuş için dualar okudu.

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  • 16.06.2022 14:32
  • Güncelleme: 16.06.2022 14:43
Pendik'e şehit ateşi düştü
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Şehidin Pendik’teki aile evine şehadet haberi iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan şehit evine şehit uzman çavuş Kadir Kemik’in aile yakınları, sevenleri ve komşuları gelerek şehit için dualar edildi ve Kur’an tilavet edildi. Şehit uzman çavuşun anne ve babasını ise hastanede olduğu öğrenildi.

Şehidin komşusu Ali Aktaş, “Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın "dedi.

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Şehidin köylüsü Veysel Tiryaki, “3 Yıldır askerdi. Pençe-Kilit Operasyonunda taciz ateşinde şehit düşüyor. Acımız büyük, akrabası köylüsü oluyorum. Babasını amcasını tanıyorum onlar da zaten hastanedeler. Bekar olduğunu biliyorum. Komutanları köydeki muhtara ulaşmış annesine babasına ulaşamamış haber köyden geldi biz de o şekilde öğrendik" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik’in bugün ikindi namazına müteakiben 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Kavakpınar Koca Mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

İHA

Editör
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