Pendik'te 'akıllı konteyner sistemi' hayata geçirildi

Pendik Belediyesi tarafından, Türkiye’nin ilk “akıllı konteyner sistemi” hayata geçirildi. 21 noktada kurulan “akıllı konteynerler” güneş enerjisiyle çalışıyor, dolduğunda merkeze haber veriyor ve atıkları sıkıştırarak yüksek kapasitede çalışıyor.

Sıfır atık çalışmalarıyla ilklere imza atan Pendik Belediyesi, Türkiye’nin ilk “akıllı konteyner sistemi”ni hayata geçirdi. Kent genelinde ilk etapta 21 noktaya yerleştirilen akıllı konteynerler, sahip oldukları yüksek teknolojiyle geri dönüşüm sürecine destek verecek ve atık toplama maliyetlerini düşürecek.

Güneş enerjisiyle çalışan akıllı konteynerler, toplanan kağıt, metal, plastik ve cam gibi atıkları sıkıştırarak daha yüksek kapasitede çalışıyor. Akıllı konteyner tamamen dolduğunda içindeki sensörler vasıtasıyla otomatik olarak merkeze haber veriyor. Ardından Pendik Belediyesi ekipleri akıllı konteynerdeki atıkları geri dönüşüm tesisine gönderiyor. Hayata geçirilen bu proje çerçevesinde kaynak verimliliği sağlanırken, atık toplama araçlarında ise yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Yönetim Birim Şefi Enes Öncel, "Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Yönetim Birim Şefi Enes Öncel, "Pendik belediyesi olarak sıfır atık hedefi doğrultusunda Türkiye’de ilk defa kendinden sıkıştırmalı, güneş enerjili atık konteyner sistemini hayata geçirdik. İstanbul Kalkınma Ajans’ından almış olduğumuz hibe çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz bu projeyle atıkların daha fazla sıkıştırılmasını sağlamak, kaynak verimliliğini arttırmak ve operasyon verimliliğimizi sağlamak adına bu projeyi hayata geçirdik. Böylelikle araçlarımız sadece bir defa konteynerlere gelerek yakıt tasarrufu sağlamış oluyoruz. İlçemizdeki vatandaşlarımızın sıfır atık bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmüş oluyoruz" dedi.