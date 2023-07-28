Pendik'te 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Pendik’te bulunan Çarşı Camii’nde, öğle namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 10 bin kişilik hazırlanan Türk bayrağı ve ‘Pendik Belediyesi’ desenli aşureden, caminin çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Ahmet Cin de katılarak vatandaşa aşure dağıttı.

Pendik’te Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Çarşı Camii’nin meydanında kurulan alanda, Cuma namazının ardından çevredeki vatandaşlara aşure ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, 10 bin kişilik hazırlanan aşureler Türk bayrağı deseni ve Pendik Belediyesinin logosunun deseni ile gözlere de hitap etti. Aynı zamanda ilahilerin okunduğu etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Ahmet Cin, vatandaşlara kazanlardan aşure dağıttı. Kendilerine ikram edilen aşurelerden yiyip ilahiler dinleyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan ötürü Pendik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “10 bin civarında kişiye aşure dağıtıyoruz. 3 noktada dağıtılıyor. Bu geleneklerin yaşatılması çok önemli. Büyüklerimiz hangi gelenekleri bize ulaştırdıysa bunları yaşatmak görevimiz. Büyüklerimiz, ecdadımız ne kadar güzel davranışlar varsa alışkanlık olarak bizlere yaşatmaya çalışmışlar. Biz de bunlara elimizden geldiğince destek vermeye devam ediyoruz. Bugün de aşure gününde sizlerle beraberiz. Bir taraftan aşure gününü kutlarken, bir taraftan da efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in efendimizin ve 70 ehlibeytinin şehit edildiği Kerbela olayını maalesef ümmet olarak yaşamış olduk. Kerbela olayında çıkarmamız gereken dersler var. Günümüze gelip baktığımız zaman Müslüman’ın Müslüman’a eziyet etmemesini, birbirine sahip çıkmasını, birbirini tamamlamasını ve beraber olmasını günümüz şartlarında mesajını almamız gerekiyor. İnşallah Müslümanların birliğine beraberliğine vesile olacak hizmetleri, çalışmaları ve duaları yapmamız lazım. Bugün dualarla beraber aşuremiz hazır hale geliyor ben tekrar Muharrem ayının insanlığa, ümmete hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.