Pendik'te 23 Nisan kutlamalarında çocuklar doyasıya eğlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. Yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte etkinliklere katılım sağladı. PendikBelediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pendik Sahil Meydanı’nda bir dizi etkinlikle kutlandı. Pendikli vatandaşlar çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılım sağladı. Etkinlik alanında çocukları palyaçolar ve jonglörler karşıladı. Alana atölyeler ve oyun parklarıda kuruldu. Çocukların doyasıya eğlendiği 23 Nisan kutlamalarına katılan Pendik Belediyesi tarafından çocuklara hediyeler dağıtıldı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklar ise “ 23 Nisan Ulusla egemenlik ve çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz “ dedi.