Pendik'te 3 aracın karıştığı kazada baba ve oğul yaralandı

Pendik’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, 2 araca çarparak takla attı. Kazada baba ve oğul yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı’nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 07 AVD 427 plakalı Abdullah Ayvaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle önce sinyal vererek yola çıkan Peugeot marka DPE 750 plakalı otomobile çarptı. Ardından park halindeki 28 ABU 702 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan araç içinde bulunan sürücü Abdullah Ayvaz ve oğlu Faruk Kaan Ayvaz hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan Kenan Aksoy isimli bir vatandaş, "Otomobil takla attı. 10 yaşlarında bir çocuk çok korkmuştu. Sakinleştirmeye çalıştık. Şoförün bilinci kapalıydı. Şoför kafasını çarpmış, kafası kanıyordu. İtfaiye ve ambulans geldi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı" dedi.