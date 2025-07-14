Pendik'te 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Pendik’te 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.