Pendik'te 7 katlı otelde yangın: 2 ölü 2 yaralı

Pendik’te bulunan 7 katlı bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yangın Pendik’te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı Yeşil Çam Otelde saat 07.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan tahliye çalışması yapıldı.

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.