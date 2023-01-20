Pendik'te aidat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Pendik’te aidatını ödemeyince site yönetiminin şikayetçi olduğu şahıs, oğlu ile gittiği ofisteki müteahhide ve kardeşine kurşun yağdırdı. Olayda müteahhit ve kardeşi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit olan Turgut D., yanında kalfa olarak çalışan Şabettin Ç.’ye bir daire verdi. Daire sahibi Şabettin Ç., 2 yıl boyunca sitenin aidat parasını ödemeyince site yönetimi kalfadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine sinirlenen Şabettin Ç., müteahhit olan Turgut D.’nin satış ofisine giderek tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Şabbettin Ç. oğlunu arayarak “silahımı getir” dedi. Oğlu Bahtiyar Ç. ise müteahhit Turgut D.’nin satış ofisine gelerek Turgut D.’ye ve yanında bulunan kardeşi Bekir D.’ye kurşun yağdırdı. Ardından baba ve oğul taş ve yumruklarla saldırdı. Kısa süre sonra baba ve oğul olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince baba ve oğul gözaltına alındı. Adli makamlar sevk edilen Bahtiyar Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası ise serbest bırakıldı.

Olayda müteahhit Turgut D. ve kardeşi yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; müteahhit ve kardeşinin ofiste oturduğu sırada, Bahtiyar Ç.’nin ise silahla ofise girerek Turgut D.’nin bacağına kurşun yağdırdığı, Bekir D.’nin de kendisini sandalyeyle korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Bekir D.’ye de kurşun yağdıran baba ve oğulun, abi ve kardeşe taş ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

“Oğlu tabancayla geldi, ön kapıdan girer girmez şarjörü boşaltana kadar ateş etti”

Konu hakkında konuşan müteahhit Turgut D., “Kardeşimi arıyor, tehdit ediyor. Bir yarım saat içinde ’Gel ben seninle görüşeceğim, siz beni icraya vermişsiniz’ dedi. Bende ofiste oturuyorum. 2 tane misafirim var, oturuyorum sohbet ediyoruz. O dışardan içeriye tuhaf bir hali ve tavırlarıyla girdi. İçerde küçük kardeşim vardı. Bekir’e, ’Yanaşma, git öbür tarafa’ gibi tavırlı sözlerle saldırmaya başladı. Ardından küfür etti. Arbede yaşandı. Oradaki misafirler ile 4 kişi onu durduramıyoruz. Oğlunu aradı ’çabuk silahı al, çabuk buraya yetişin’ dedi. Oğlu tabancayla geldi. Ön kapıdan girer girmez şarjörü boşaltana kadar ateş etti. 3 tane mermi bana geldi, kardeşime bir mermi geldi. Yani biz iyiliğin merhametin bedelini ödedik. Adamı zorla daire sahibi yaptım. Olay savcılıkta. Azmettiren babasıydı, gelip içerden olay çıkaran ve oğlunun telefonla arayıp ’oğlum çabuk silahı al, gel’ diyen azmettirici babasıydı. Azmettirici şu anda dışardaymış, tutuklanmamış. O bizi vuran oğlu tutukluymuş” dedi.