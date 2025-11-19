Pendik'te aile içi tartışma kanlı bitti: Eşini öldürdü, ardından intihar etti

Pendik’te F.A. (34) isimli kadın, madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi S.A. (33) tarafından öldürüldü. Olay sonrası firari durumda bulunan şüpheli S.A., intihar ederek hayatını kaybetti.

Olay, 22:45 sıralarında Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.A. ile eşi F.A., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte çıkan kavgada S.A, eşi F.A.’yı öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde F.A.’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası kaçan ve 19 adet suç kaydı bulunan şüpheli S.A. ise intihar ederek hayatını kaybetti. Çiftin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi konulardan başvurularının bulunduğu ve devam eden tedbir kararının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.