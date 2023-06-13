Pendik'te akaryakıt istasyonu çalışanına tornavidalı saldırı kamerada

Pendik’te akaryakıt istasyonuna motosikleti ile gelen şahıs, istasyon çalışanları ile tartışma yaşadı. İstasyon çalışanlarından biri araca akaryakıt dolumu yaptığı esnada şahıs tornavida ile çalışanın yüzüne vurdu. Gözünden yaralanan çalışan iki kez ameliyat geçirdi. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, akaryakıt istasyonuna gelen motosikletli şahıs akaryakıt çalışanları ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından akaryakıt istasyonundan ayrılan şahıs kısa süre sonra geri geldi. Şahıs, istasyonda bir müşterinin aracına akaryakıt dolumu yapan Kadir Durkut’a bir anda saldırdı. Tornavida benzeri bir cisimle Durkut’un suratına vuran şahsa diğer istasyon çalışanları da müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ve diğer çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Acılar içinde yerde kalan Kadir Durkut ise hastanede tedavi altına alındı. Durkut’un göz çevresindeki kemikte kırık meydana geldi. İki günde iki kez ameliyata alınan Kadir Durkut’un gözünün eski sağlığına kavuşması için tedavileri sürüyor. Öte yandan Durkut ailesi şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Saldırıya uğrayan Kadir Durkut, “22 yaşında üniversite öğrencisiyim. Boş zamanımı değerlendirmek için benzinlikte çalışıyorum. İşimin başındayken gerginlik oldu. Ben sakinleştirip tekrar işimin başına geçtiğimde müşteri eline aldığı kesici aletle yüzüme müdahale etti. Yüzümün son hali bu şekilde. Ben burada böyle yatıyorken kendisi dışarıda hayatına devam etmekte. Ben daha beli bir süre kendime gelemeyeceğim” dedi.

Kadir Durkut’un babası Gündüz Durkut, “Yakıt almaya gelen motorlu birisi, ilk önce çocuklarla tartışma yaşıyor. Benim çocuk da onları ayırıyor sonra kendi görev yerine geçiyor. Diğer araca yakıt koyduğu sırada hiç beklemediği bir anda geliyor, tornavida olduğunu düşündüğümüz sert cisimle göz hizasına vuruyor. Çocuğun gözünde de gözlük var zaten. Çocuğun iki gün içinde iki ameliyat geçirdi, göz kemiği kırılmış. Hala daha ne olacağı belli değil. 3-4 ay tedavisi devam edecek. Şahıs bildiğim kadarıyla yakalandı. Ama ertesi gün serbest bırakılmış. Çocuğum perşembe akşamından beri hastanede yatıyor. Gözüyle odaklama yapamıyor ve çift görüyor” dedi.

Saldırı anları kamerada

İstasyon çalışanının saldırıya uğradığı anlar ile hastanede tedavi ve muayene anları kameralara yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosikletli şahıs akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışma yaşıyor. Şahıs daha sonra istasyon çalışanının suratına vuruyor ve diğer çalışanlarla kavga ediyor.