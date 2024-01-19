Pendik'te alacak verecek kavgası ceza evinde bitti

Pendik’te alacak verecek meselesi nedeniyle darp edilmişti, evinde bulunan uyuşturucu maddeler nedeniyle tutuklandı. Kendisini darp eden arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde bir şahsın darp edildiğini belirleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Çalışmalarda, Y.T. isimli şahsın aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.B. isimli şahıs tarafından darp edildiği belirlendi. E.B. isimli şüpheli şahıs aynı gün ikamet adresinde yakalandı.

Ayrıca darp edildiği belirlenen Y.T. isimli şahsın şüphe üzerine ikamet adresinde yapılan kontrolde, 12,11 gram bonzai, 13,34 gram metanfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 bin 830 TL para ele geçirildi, Y.T. isimli şahıs da yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan E.B. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.T. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.