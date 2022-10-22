Pendik'te alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Pendik’te iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şeyhli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada kaldırımda yürüyen Şahset Beştaş isimli vatandaş kurşunların hedefi olurken, çatışan grup arasından da 1 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri yaralı Şahset Beştaş’a olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Metehan Karakuş ise yaptığı açıklamada, "2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce silahlı kavgaya dönüştü. Yoldan geçerken 1 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi de yaralı haldeydi. Yaralılardan 1 kişi ölmüş” diye konuştu.