Pendik'te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı

Pendik'te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Pendik’te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri D-100 karayolu yan yolda denetime başladı. Denetime alkollü yakalanan bir otomobil sürücüsü polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri otomobilin önüne keserek sürücüyü gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.