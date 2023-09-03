Pendik'te alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Pendik’te İETT otobüsünün önünde dakikalarca durarak kesici aletlerle kendine zarar vererek, trafiği aksatan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Pendik’te Yayalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen şahıs İETT otobüsünün önünde dakikalarca durarak trafiğin akmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kesici aletlerle kendine zarar veren şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Trafiği dakikalarca aksatan şahıs polis tarafından gözaltına alınarak, Hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürüldü. Şahısın gözaltına alınmasıyla trafik ise normal akışına döndü.