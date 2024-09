Pendik'te arazi araçlarının parkurları aştığı yarışta adrenalin had safhada

TAKİP ET

Pendik’te düzenlenen 2024 Extreme Kupası Kupası 2. Ayak Pendik/İstanbul Off-Road Yarışlarında, dev arazi araçlarının zorlu parkurları aştığı anlarda adrenalin adeta had safhaya çıktı. Pendik Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, çukurlu engellerden fırlayarak çıkan dev arazi araçlarının yarışları nefes kesti. Aksiyon dolu off road yarışları havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Osmanlı Off-Road Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 2024 Extreme Kupası Kupası 2. Ayak Pendik/İstanbul Off-Road Yarışları dün başladı. Dev 4x4 arazi araçları, trafiğe kapalı parkurda oluşturulan birbirinden zorlu engelleri hatasız ve kısa sürede aşmaya çalıştı. Çok sayıda kişinin heyecanla seyrettiği off road yarışlarında adrenalin had safhaya çıktı. Dev arazi araçlarının zorlu engelleri aşmaya çalıştığı anlar adeta nefes kesti. Her yaştan izleyiciler, yarışlara ara verildiği esnada dev arazi araçlarıyla fotoğraf çekildi. 20 takımın mücadele ettiği yarışların startını Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. İlk günkü yarışların ardından Pazar günü gerçekleşecek yarış sonunda kazanan ve dereceye girenler belli olacak.

Organizasyon hakkında konuşan Başkan Ahmet Cin, "Hem şehrin uzağında olmayan, hem şehir merkezine yakın böyle bir organizasyonu yapabilir miyiz diye bir araştırma yaptık ve yer olarak uygun bir yer bulunca, 3 yıldan beri arkadaşlarımızla beraber ortak bir organizasyon olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hakikaten hoşumuza gitti, gerçekten heyecan verici bir yarış olduğunu gördük. İçimizden arkadaşlarımızın da merak salmaya başladığını gördük. Heyecan verici bir organizasyon. Böyle bir heyecanı Pendiklilere, Pendik’ten Türkiye’ye sunma düşüncemiz vardı, onu gerçekleştirmiş oluyoruz. Arkadaşlarımızın senede iki defa yapma talepleri var, onu da değerlendireceğiz. Özellikle heyecan verici bir organizasyon olduğu için, yarın daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımıza heyecanlı bir yarışı sunmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Yarışmaya katılan araç pilotlarından Can Özkurt, “Biz Bursa’dan geliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır yarışıyoruz. Buraya da 3’üncü gelişimiz. İyi bir derece yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz sene burada ikinci olmuştuk bu yıl tabii ki hedef birincilik” dedi. Başka bir araç pilotu olan Oğuz Kaan Öztürk, “12 senedir profesyonel şekilde yarışıyoruz. Son üç senedir, başladığından beri buraya katılmaktayız. İlk yarışta zaten burada şampiyon olmuştum. Organizasyon çok keyifli. Şehrin içinde bu atmosferi seyircilere ve yarışçılara yaşatmak çok zor bir durum. Türkiye genelinde yaklaşık 10-15 senedir belki 20 senedir böyle bir organizasyon ben daha görmedim” şeklinde konuştu.

Çocuğuyla ve eşiyle yarışları izlemeye gelen Murat Şahin, “Biz Pendik’te oturuyoruz. Birlikte gezip eğlenip izleyelim diye geldik, çok heyecanlı” dedi. Gülsüm Demir isimli bir vatandaş ise “Çok güzel, çok heyecanlı. Her sene oluyor zaten heyecanla çocuklarla birlikte gelip izliyoruz. Çok adrenalin dolu, çocuklar için de çok iyi bir aktivite” şeklinde konuştu. Dev arazi araçlarının zorlu parkurları aştığı nefes kesen anlar dron ile görüntülendi.