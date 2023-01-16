Pendik'te asker eğlencesinde pompalı tüfekle ateş açan şahıs yakalandı

Pendik’te asker eğlencesi sırasında pompalı tüfekle havaya ateş açan maganda emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik’te geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 20.00 sıralarında bir grup tarafından asker eğlencesi adı altında pompalı tüfekle havaya ateş açılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri konu hakkında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen A.Ü. isimli şahsın bir sokak içerisinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya defalarca pompalı tüfek ile ateş açtığını tespit eden ekipler, şahsı aynı gün kullandığı pompalı tüfek ile yakalayarak muhafaza altına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.