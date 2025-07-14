Pendik'te atık su arıtma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Pendik’te atık su arıtma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu. Yanan tesisten dumanların yükseldiği anlar dron ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.