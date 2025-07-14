Pendik'te atık su arıtma tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik'te atık su arıtma tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik'te atık su arıtma tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Pendik’te atık su arıtma tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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