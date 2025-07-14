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- Pendik'te atık su arıtma tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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