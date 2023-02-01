Pendik'te Aydos Ormanı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde ara ara etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası’nda bulunan Aydos Ormanı ve çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, oluşan kar manzarası havadan görüntülendi. Öte yandan, Pendik Belediyesi ekipleri de Aydos Orman Caddesi’nde olumsuz bir durum yaşanmaması için hazırlıklarını yaptı.

İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı son günlerde etkili olmaya başladı. Kar özellikle şehrin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Aydos Ormanı da karla kaplandı. Pendik’te Aydos Ormanı’nda oluşan kar manzaraları dron ile görüntülendi. Ekipler ise Aydos Orman Caddesi’nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına önlemlerini aldı.