Pendik'te beton mikserinin altında kalan kadın kriko ile kurtarıldı

Pendik’te beton mikseri sürücüsü, kör noktasından yürümekte olan yaşlı kadını fark etmeyerek gaza basınca kadın mikserin altında kaldı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, çevredekiler tarafından mikserin kriko ile kaldırılması sonucu aracın altından çıkarıldı. Kadının beton mikseri altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te Sülüntepe Mahallesinde dün saat 13.40 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yolda durmakta olan bir beton mikserinin sürücüsü, aracın kör noktasından geçmekte olan yaşlı kadını fark etmeyerek gaza bastı. Beton mikserinin çarpmasıyla yere düşen kadın mikserin altında kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine beton mikseri sürücüsü frene bastı. Yaşlı kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazaya tanık olan bir esnafın getirdiği kriko yardımı ile beton mikserinin yükseltilmesinin ardından yaşlı kadın aracın altından çıkarıldı. Kısa süreli şok geçiren kadın ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kazadan sonra kadını kriko ile mikserin altından çıkaran vatandaşlardan Bekir Kartal, “Dükkanda çalışıyordum, dışarıdan bağırtılar geldi. Karşı dükkandan bir esnaf geldi ‘kadın arabanın altında kaldı’ dedi. Benim de aklıma kriko geldi. Krikoyu aldım götürdüm. Arabayı kaldırdık kadını altından sağ salim çıkardık. Sonra ambulans geldi hastaneye gönderildi. İlk başta bilinci yerinde değil gibiydi herkesi oğlu zannediyordu. Sonra oğlu geldi, oğlunu görünce kadın sakinleşti. Herhangi bir kırık çıkık görünmüyordu. Sadece kadın ‘kaburgam, ayağım ağrıyor’ diyordu” dedi.

Öte yandan kadının beton mikseri altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin kör noktasından yürümekte olan kadın, sürücünün gaza basmasıyla mikserin altında kalıyor. Çevredeki esnafın yardımı ile kadın kriko vasıtasıyla aracın altından çıkarılıyor.