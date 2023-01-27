Pendik'te cam ve plastik ürünler üretilen bir fabrikada çıkan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik'te cam ve plastik ürünler üretilen bir fabrikada çıkan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik'te cam ve plastik ürünler üretilen bir fabrikada çıkan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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EditörEditör
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Pendik’te cam ve plastik ürünler üretilen bir fabrikada çıkan yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.