Pendik'te çatı yangını

Pendik’te bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 17.30’da İstanbul Pendik’te Ertuğrulgazi Mahallesi, Aydos Caddesi’nde bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bir evin çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı. Olayda çatı kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.