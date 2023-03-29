Pendik'te çifte merdiven hırsızlığı kamerada

Pendik’te bir kişi nalburun önünde duran iki adet alüminyum merdiveni gün ortasında sırtlayarak çaldı. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki merdivenleri çalınan esnaf ise "Ekmek değil, aş değil, merdivenleri neden çaldı anlamadım" diye isyan etti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Pendik’te bulunan bir nalbur dükkanında geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen erkek şahıs bir süre etrafı gözledikten sonra dükkan önünde asılı bulunan iki adet alüminyum merdiveni saniyeler içerisinde çalarak götürdü. Kilolarca ağırlıktaki merdivenleri sırtlayarak götüren şahıs bir süre sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anlarında merdivenlerin kör noktada olmasından dolayı dükkan sahibi Davut Koçan dükkanın önüne çıktıktan sonra durumu fark edebildi. Gündüz vakti sokakta bulunan diğer vatandaşlara aldırış etmeden yaklaşık 2 bin lira değerindeki iki adet merdiveni çalan erkek şahsın hırsızlık anları dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dükkanın sahibi nalbur esnafı Davut Koçan merdivenleri çalan kişiden şikayetçi olduğunu belirtti. Koçan, "Sabah dükkanı açtım, müşteri geldi. Müşteriyle ilgilenirken fark edemedim. Dışarıya çıkınca anladım merdivenlerin olmadığını. Anlamadığım nokta merdivenler ekmek değil, aş değil. İhtiyacı olsa bir tane alır ancak iki tane aldığı merdiveni kendi malzemesiymiş gibi sırtlayıp gitti. Ramazan günü yapılacak iş değil. Buradan merdivenleri çalan hırsıza sesleniyorum; lütfen insanların malına mülküne zarar verip saçma sapan işler yapıp da insanların huzurlarını kaçırmayın. Güvenlik kamerasından baktım ihtiyaç sahibine de benzemiyor. Bu işi meslek haline getirmiş birisine benziyor, 2 bin lira zararım oldu" dedi.