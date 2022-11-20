Pendik'te çinko ve kaplama fabrikası alevlere teslim oldu

Pendik’te iki katlı çinko ve kaplama fabrikası alevlere teslim oldu.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Pendik Sanayi Mahallesi Çınaraltı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı çinko ve kaplama fabrikasında elektrik kaynaklı

yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine farklı ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ölü ya da yaralının bulunmadığı yandın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın olan fabrikadaki yangının büyümemesi muhtemel bir faciayı da önledi.

Yan fabrikada çalışan Hulusi Ballı Kaya, ”Kaplama fabrikası. Telefon ile konuşurken dumanları gördüm, hemen itfaiyeyi aradım. Ekipler gelip müdahale etti. Can

kaybı ya da yaralı bulunmuyor” dedi.

Yan fabrikada çalışan Yılmaz Üçağaç ise, ”Güvenlikteydim, dumanı gördüm. Yardım için koşarak geldim. Ambulansı aradık. İçerde biri var mı ona baktık. İçeride biri olmadığını duyunca sevindik” şeklinde konuştu.