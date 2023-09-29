Pendik'te çöken istinat duvarı nedeniyle servis aracına sıkışan kişi kurtarıldı

Pendik'te yağış nedeniyle istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı.

Pendik'te çöken istinat duvarı nedeniyle servis aracına sıkışan kişi kurtarıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Pendik’te yağış nedeniyle istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı.

Olay, Pendik Kurtköy’de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı, içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan sürücü sağ olarak kurtarıldı. Servis sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı