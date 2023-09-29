Pendik'te çöken istinat duvarının altında kalan araçta sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor

Pendik’te yağış nedeniyle istinat duvarı, içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. Olay yeri dron ile görüntülendi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay, Pendik Kurtköy’de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı, içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor. Araç içerisinde sıkışan kişinin sağlık durumu henüz bilinmezken olay yeri dron ile görüntülendi.