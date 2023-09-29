Pendik'te çöken istinat duvarının altında kalan minibüsteki kişi kurtarıldı

Pendik’te yoğun yağış sebebiyle bir spor salonunun istinat duvarı, işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan bir sürücü ile minibüste bulunan 5 kişi kendi imkanları ile çıktı. Minibüsün arka koltuğunda oturan ve minibüs içinde sıkışan bir kişi ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi Üstün Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle cadde üzerinde su birikintisi oluştu, trafik tıkandı. Oluşan trafikte duran Serpil Karabağ’ın kullandığı 34 GDB 949 plakalı otomobil ile Mürsel Ergün’ün kullandığı 34 LPN 459 plakalı olan ve içinde işçilerin bulunduğu servis minibüsünün üzerine, bir spor salonunun gevşeyen istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Serpil Karabağ ile servis minibüsü sürücüsü Mürsel Ergün ve minibüste bulunan Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu, Hacer Karaduman kendi imkanları ile sıkıştıkları yerden çıktı. Minibüste bulunan Özal Yavuz ise beton blok altında kalan minibüs içinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan kişiyi yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olarak kurtarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Minibüsten kendi imkanları ile çıkan ve hafif yaralı olan Feyyaz Kayır, Muhammet Erdoğan, Zeki Muslu, Hacer Karaduman ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sebebiyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Devrilen beton altında kalan minibüs ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

Çöken duvarın altında kalan minibüsün şoförü Mürsel Ergün, "Servis içerisinde benimle beraber altı kişi vardı, bir kişi sıkıştı diğerleri kendisi çıktı. Onların durumu iyi ama bir arkadaşımız araç içerisinde sıkıştı. Onu da hastaneye götürdüler. Arkamızdaki araçta bir hanımefendi vardı o da kendi imkanlarıyla çıktı. İstinat duvarı arabaya vurunca korku ve panik hissettik. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlerine götürecektik. minibüsün şoförü bendim, sıkışan arkadaşı AFAD ve itfaiye ekipleri çıkarttı, biz de bir sıkıntı yok çok şükür" dedi.