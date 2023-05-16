Pendik'te çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu

İstanbul’un Pendik ilçesinde çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu. Olayı anlatan mahalle muhtarı Sabri Önal, kimlikleri atanın eczacı olduğunu belirterek "Kimliklerin 3-4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor." dedi.

Olay, Pendik ilçesi Ara Sokak’ta meydana geldi. Kamera görüntüleri ve edinilen bilgiye göre bir eczacının çöpe attığı karton kutu içinde bir sürü kesik kimlik olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelediği kamera görüntülerindeki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Sabri Önal, “Saat 07.30 civarı emniyetten beni aradılar. Okulun arka bahçesindeki sokakta kimlikler bulunduğunu söylediler. Ben de mülki idare amiri olarak geldim ve emniyetle beraber inceleme yaptık. Eczacı karton kutusunu çöpe attığını kendisi itiraf ediyor. Kağıt toplayıcıları da çöpleri alırken birden etrafa saçılıyor. O arada geçen öğrenciler merak edip kimliklere bakıyor. Buradaki halk da basını aramış. Emniyet gelip tespit etti. Şu anda herhangi bir sorun yok. Eczacı kimliklerin 3, 4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor. Fazla büyütülecek bir durum da yok.” dedi.