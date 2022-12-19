Pendik'te damadın arkadaşlarından damada tabutlu şaka

Pendik’te evlenen çiftin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı tabutlu şaka görenleri şaşırttı. Arkadaşları, damadın fotoğrafının takılı olduğu tabut düğün salonuna giriş yaptı. Ayrıca arkadaşları tarafından damada bulaşık deterjanı, bulaşık önlüğü ve emzik gibi eşyaların takılması da renkli anlara sahne oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yapılan Aslıhan ve Cemil İriç çiftinin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı şaka salondakileri hem güldürdü hem şaşırttı. Fes ve güneş gözlüğü takan, yakalarına da damadın fotoğraflarını takan grup, damadın fotoğrafının takılı olduğu bir tabutu omuzlarında taşıyarak müzik eşliğinde salona giriş yaptı. Tabutu gören davetliler hem güldü hem de şaşırdı. Gruptan birinin eline mikrofonu alarak, “Cemil kardeşimizin bekarlığının son gecesinde, iyi günde ve kötü günde, her daim yanında bulunan arkadaşlarına soruyorum, Cemil beyin bekarlığını nasıl bilirdiniz, haklarınızı helal eder misiniz?” diye sordu. Bunun üzerine damadın diğer arkadaşları da “İyi bilirdik, helal olsun” diye cevap verdi. Damadın arkadaşları daha sonra damada bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, bulaşık önlüğü taktı, ayrıca bir arkadaşı ise damadın ağzına emzik koydu.

Damadın arkadaşlarının, evlenen arkadaşlarına yaptıkları tabutlu şaka cep telefonu kamerasına yansıdı.