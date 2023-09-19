Pendik'te denetim esnasında taksideki bir yolcuda uyuşturucu madde ele geçirildi

Pendik’te polis ekipleri ilçede bulunan okulların önünde güvenlik önlemi alarak denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde durdurulan taksi içerisindeki bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde olan esrar bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Pendik’te bulunan okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde ekipler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı. Evrak ve belgelerinde eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Trafik ekipleri katıldı.

Durdurulan taksideki bir yolcuda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan denetimlerde durdurulan taksi içerisindeki bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı madde olan esrar bulundu. Yapılan üst aramasında ayakkabısının içerisine sakladığı uyuşturucu maddeyle birlikte şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan okul çevresinde yapılan denetimlerde 2 kişiye sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı motorlu araç kullanmak ve kask kullanmadığı gerekçesiyle toplam 16 bin 692 lira cezai işlem uygulandı.