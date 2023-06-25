Pendik'te denizden çok sayıda araç lastiği çıktı

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" projesi çerçevesinde "Deniz dibi temizliği" yaptı. Denizden çok sayıda araç lastiğiyle birlikte sandalye ve elektrikli ısıtıcının çıkması görenleri şaşırttı.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri, Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde denize daldı. Gönüllü gençlerin destek verdiği "Pendik Afet ve Risklerin Bilincinde" adlı proje için denizden çok sayıda atık çıkardı. Pendik Sahil’de düzenlenen etkinlikte PEAK dalgıçlarının denizden çıkardığı atıklar arasında ısıtıcı ve sandalye ile çok sayıda araç lastiği yer aldı. Çıkan atıklar ise görenleri şaşırttı.

Çıkan atıklar sergilenecek

Belediye ekipleri denizden çıkarılan atıkları Pendik Gazipaşa Meydanı’nda sergilemeyi planlıyor. Çevre gönüllüleriyle birlikte düzenlenmesi planlanan sergiyle birlikte vatandaşların çevreye olan hassasiyetlerinin artırılması hedefleniyor.

"Suyun altında bir sürü plastik var"

Deniz temizliği yapan dalgıç, "PEAK dalgıçlarından olarak deniz dip temizliği yaptık. Doğayı kirletiyoruz. Suyun altında bir sürü plastik, insani atık var" dedi.

Projeye destek veren ve etkinliğe katılan gönüllü gençler de denizlerin çok hızlı bir şekilde kirlendiğini, vatandaşlardan çevreye daha fazla duyarlı olmalarını istedi.