Pendik'te gürültüden rahatsız oldu: Bıçakla kovaladı

Pendik Kavakpınar Mahallesinde bir kadın çocukların oyun oynamasından rahatsız olarak olarak, çocukları taş ve bıçakla kovaladı. Mahalle sakinleri kadına tepki gösterirken, eli bıçaklı kadın, “kafam şişti sana ne” demesi dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir kadın çocukların top oynamasından rahatsız oldu. Çocuklara sinirlenen kadın taş atarak, elindeki ekmek bıçağıyla çocukları kovaladı. O anlar mahalle sakini tarafından kayda alındı. Eli bıçaklı kadın uyaranlara ise, “kafam şişti sanane” diye tepki gösterdi.