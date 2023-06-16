Pendik'te hastane sınıfı öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayan ve ‘Öğretmenim Elimi Tut’ projesi çerçevesinde, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi hastane sınıfında eğitim alan ve mezun olan 29 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Eğitim başarımızın, ders ve sınıf başarımızın iyi olabilmesinin 3 şartı var; 1 olması gerektiği kadar çalışmak, 2 çalışırken bütün coşkumuzla çalışmak, 3 doğru yöntemle çalışmak. Bu 3 şartı bir araya getirirsek ve azimle iradeyle gayret edersek aşamayacağımız dağ yok” dedi.

Hastane sınıfı uygulaması olan “Öğretmenim Elimi Tut” projesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında “Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi” çerçevesinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde başladı. Bu yönerge ile okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede verilecek eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi hedefleniyor. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde Hematoloji-Onkoloji kliniklerinde uzun süre tedavi gören ve kronik hastalığı olan hastalardan, Hastane sınıfına kayıtlı 63 okul öncesi, 43 ilkokul, 35 ortaokul, 46 lise, 24 günübirlik, 11 özel eğitim olmak üzere toplamda 222 öğrenci bulunuyor. Bu yıl 35 okul öncesi, 8 ilkokul, 6 ortaokul, 13 lise öğrencisi olmak üzere 62 öğrenci eğitimlerini hastane sınıfında tamamlayarak karne aldı. Öğrencilerin eğitim ise hastanede 9 öğretmen tarafından sağlandı. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binasında 2022 yılında hastane sınıfı açıldı. 9 okul öncesi, 20 ilkokul, 14 ortaokul, 9 lise, olmak üzere toplamda 52 öğrenci eğitimlerini hastane sınıfında tamamlarken, bu ek hizmet binasında 11 öğretmen görev alıyor. Ayrıca bir okula kayıtlı olup, uzun süre hastane yatışı gerektiren çocuklara da kayıtlı oldukları okulla iletişime geçilerek eğitimlerinin aksamaması için destek veriliyor.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesinde Hastane Sınıfı öğrencilerinden 12 okul öncesi, 1 ilkokul, 3 lise, ek hizmet binası hastane sınıfı öğrencilerinden 4 okul öncesi, 4 ilkokul, 4 ortaokul, 1 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 29 öğrenci mezun oldu. Proje çerçevesinde hastanede ikinci kez mezuniyet töreni düzenlenmiş oldu. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Kuru, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Bir insanın rahatsızlıkları farklı şekillerde tezahür edebilir. Bunların bir kısmının bedensel, bazılarının ruhsal bazılarının da psikolojik rahatsızlıkları olabilir. İnsanların engelleri de çeşitlidir. Bedensen rahatsızlık ve engellerimiz çok çabuk tespit ve tedavi edilebilir. Burada hizmet eden başhekimimize, hekim arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, ilçe mülki, amirlerine ve velilere hizmetin devamını sağladığınız için teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü öğrencilerimize etmek istiyorum. Eğitim başarımızın, ders ve sınıf başarımızın iyi olabilmesinin 3 şartı var; 1 olması gerektiği kadar çalışmak, 2 çalışırken bütün coşkumuzla çalışmak, 3 doğru yöntemle çalışmak. Bu 3 şartı bir araya getirirsek ve azimle iradeyle gayret edersek aşamayacağımız dağ yok” dedi.

Öğrencilerden Günnaz Demir, “Çok mutluyum, evde bunu bekliyordum. Kaç saat kaldı diye anneme sürekli soruyordum” dedi.