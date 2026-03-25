Pendik'te iki sürücü arasında yol kavgası çıktı: Kimseye aldırmadan yerlerde sürükledi

Pendik Kurtköy’de trafikte iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgada, bir sürücünün diğerini yerde sürüklemeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kurtköy Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde bulunan iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın bir anda büyümesiyle birlikte sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Sürücülerden biri, çevreden gelen uyarıları dikkate almadan diğer sürücüyü yerde sürüklemeye çalışırken taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. yaşanan tartışma karşı yönde ilerleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.