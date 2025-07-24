Pendik'te kadınların saç saça baş başa kavgası

İstanbul’un Pendik ilçesinde kadınlar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bir kadın saçından tutulup yerde sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Çarşı’da meydana geldi. İddiaya göre, iki kadın grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kadınlardan ikisi, diğer kadını saçlarından tutarak yerde sürükledi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bir anda ortalık karıştı

Bülent Alabaca isimli bir vatandaş, "Ben dün buradan geçiyordum. Kadınlardan biri telefonda küfürlü konuşuyordu. Sonra bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine vurmaya başladılar. Esnaf araya girip ayırdı" dedi.