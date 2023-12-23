Pendik'te kanlı pusu: 1 haftadır takip ettiği iş insanına kurşun yağdırdı

Pendik’te bir şahıs, iddiaya göre, 1 haftadır takip ettiği iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş insanı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Pendik’te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM’den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan iş insanı kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası iş insanının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, saldırgan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.