Pendik'te kendisine çarpan taksi sürücüsünü nefes kesen kovalamaca sonunda yakaladı

Pendik'te motosiklet sürücüsü, kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayarak yakaladı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücü taksinin camlarını yumrukladı o anlar kask kamerasına yansıdı.

Pendik'te kendisine çarpan taksi sürücüsünü nefes kesen kovalamaca sonunda yakaladı
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Pendik’te motosiklet sürücüsü, kendisine çarpıp kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayarak yakaladı. Sinirlerine hakim olamayan kadın sürücü taksinin camlarını yumrukladı o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 motosiklet sürücüsü kendilerine çarparak kaçan taksi şoförünü kilometrelerce kovalayıp önünü keserek, taksinin camlarını yumrukladı. Taksi şoförü kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Trafikte korku dolu kovalamaca motosiklet sürücülerinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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