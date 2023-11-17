Pendik'te liseli öğrenciler İsrail'in katliamına karşı birlik olup ezgi söyledi

Pendik’te bulunan bir imam hatip lisesinin öğrencileri, İsrail’in Filistin’e karşı katliamlarını protesto etmek için okulun pencerelerine pankart astı, hep bir ağızdan ezgi söyledi.

İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamlarına karşı, Pendik’te bulunan Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri protesto yaptı. Öğrenciler, Filistin’e destek olmak için hep bir ağızdan ’Bir sabah gelecek kardan aydınlık’ ezgisini söyledi. Ayrıca okulun pencerelerine, Filistin’e destek içeren mesajların yazıldığı pankartlar asıldı.