Pendik'te maganda genç araç camından rastgele ateş açtı

Pendik’te bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya ateş açtı. O anlar, arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, Kavakpınar Mahallesinde araçla seyir halindeyken camdan dışarıya doğru rastgele tabancayla ateş açtı. Bu şekilde yoluna devam eden gencin o anları, yanında yolcu olarak bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.