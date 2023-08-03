Pendik'te minibüs alev alev yandı

Pendik’te park halindeki minibüs alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Yangın, Pendik’te saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Alev alev yanan minibüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.